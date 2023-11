Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι με αίτημα «να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα» οργάνωσε η αριστερά

Η διαδήλωση έγινε με την άδεια των αρχών.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, κρατώντας σημαίες και πλακάτ υπέρ του παλαιστινιακού λαού και των κατοίκων της Γάζας. Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, ανέφερε η αστυνομία.

«Παιδιά της Γάζας, παιδιά της Παλαιστίνης, εδώ δολοφονείται η ανθρωπότητα» και «Ισραήλ δολοφόνος, Μακρόν συνένοχος» ήταν κάποια από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές. «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» είχαν γράψει σε πολλά πλακάτ.

In #Paris, leftist parties brought their supporters to another rally in support of Palestine. pic.twitter.com/EWhZekX4BA