Γαλλία: Oμηρεία στη φυλακή στο Αρλ έληξε χωρίς τραυματισμούς

"Ο κρατούμενος που είχε πιάσει ομήρους παραδόθηκε. Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός", τόνισε η αστυνομία του Μπους-ντυ-Ρον.

Immagini dell'esterno della prigione centrale di #Arles, in #Francia, dove un detenuto, noto per avere disturbi psichiatrici, e armato di un piccone artigianale, ha preso in ostaggio cinque persone. L'uomo dopo alcune ore si è arreso, non ci sono stati feriti. pic.twitter.com/CwNS4xADfN