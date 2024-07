Γαλλία: Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε πάρτι γενεθλίων των γειτόνων του - Τρεις νεκροί

Γύρω στις 21.30 το βράδυ, ένας γείτονας που δεν ήταν καλεσμένος στο πάρτι εμφανίστηκε στο δρομάκι που συνδέει το σπίτι του με εκείνο της οικογένειας και άνοιξε πυρ, ανέφερε ο εισαγγελέας του Μουλέν, ο Ζερόκ Πικ.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο 20χρονος, ο πατέρας του και ένας καλεσμένος ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Καμιά 15αριά προσκεκλημένοι, αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας, χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο Βισί και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Υποθέτουμε ότι ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του» αμέσως μετά, είπε ο Πικ.

Ο Μισέλ Μαριάν, ο δήμαρχος της κοινότητας Εσπινάς-Βοζέλ, μιας πόλης 1.000 κατοίκων, είπε ότι όλοι «σοκαρίστηκαν» αλλά δεν γνωρίζει τους λόγους που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο δράστης, που χρησιμοποίησε ένα αεροβόλο πιστόλι, δεν είχε ποινικό μητρώο, διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

On Saturday evening in a small French village in Allier, a family birthday party took a devastating turn as a neighbour opened fire on the party, killing three people, before turning the gun on himself. https://t.co/KYxlotsX6W