Γαλλία: Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων - 152 συλλήψεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η λεωφόρος αυτή στο κεντρικό Παρίσι παραδόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία μόλις τελείωσε η παρέλαση αλλά λίγες εκατοντάδες διαδηλωτές του κινήματος επιχείρησαν να την καταλάβουν.

Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, κάποιοι από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, οι οποίοι προσπάθησαν να φράξουν τον δρόμο με κάδους απορριμμάτων, μεταλλικά οδοφράγματα και άλλα αντικείμενα. Ακούστηκαν ισχυροί θόρυβοι, ενώ κάποιοι διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και πυρπόλησαν έναν κάδο απορριμμάτων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 152 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Παρίσι για αδικήματα που περιλαμβάνουν πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι αρχές, βανδαλισμό, επίθεση εναντίον αξιωματούχων και οπλοκατοχή.

Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 μετέδωσε νωρίτερα ότι περίπου 20 με 50 διαδηλωτές που βρίσκονταν ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος πριν ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση γιουχάρισαν τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Κάποιοι μάλιστα άφησαν στον αέρα κίτρινα μπαλόνια, ένα σύμβολο του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, σύμφωνα με τον σταθμό.

