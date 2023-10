Γαλλία: Επεισόδια στο Παρίσι σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό - ΒΙΝΤΕΟ

Αψηφώντας την απαγόρευση, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ισραήλ, δολοφόνε» και «Μακρόν, συνένοχε».

«Ζούμε σε μια χώρα αστικού δικαίου, σε μια χώρα όπου έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε θέση και να διαδηλώσουμε. Είναι άδικο να απαγορεύουμε σε μια πλευρά και να δίνουμε άδεια σε μια άλλη», είπε η 29χρονη Σαρλότ Βοτιέ αναφερόμενη στην απαγόρευση συγκεντρώσεων υπέρ των Παλαιστινίων σε αντίθεση με εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον ισραηλινό λαό.

Στο σημερινό διάγγελμά του, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενότητα και αυτοσυγκράτηση, προτρέποντας τους πολίτες να μη μεταφέρουν στη Γαλλία τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Ο πρόεδρος Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία εβραϊκών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων συναγωγών και σχολείων.

Αναφερόμενος στην ανάφλεξη της βίας μετά την «τρομοκρατική επίθεση» της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τόνισε πως αυτό που έγινε ήταν «σεισμός για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο». «Όσοι συγχέουν το παλαιστινιακό ζήτημα και τη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας, διαπράττουν έναν ηθικό, πολιτικό και στρατηγικό σφάλμα», σημείωσε.

