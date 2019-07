Γαλλία: Επεισοδιακή κατάληψη μεταναστών στο Πάνθεον

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: France 24, RT

Το μνημείο εκκενώθηκε περίπου στις 16:45 τοπική ώρα (17:45 ώρα Ελλάδας) ήρεμα, με τους καταληψίες να αποχωρούν από μία πίσω πόρτα.

Στη συνέχεια οι καταληψίες βρέθηκαν έξω από το κτίριο, περικυκλωμένοι από την αστυνομία, φωνάζοντας «Μαύρα Γιλέκα!», το όνομα της συλλογικότητας μεταναστών που ζουν σε εστίες ή στον δρόμο στην περιοχή του Παρισιού.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους μετανάστες και τους υποστηρικτές τους, με αποτέλεσμα αρκετοί να χρειαστούν να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς υπέστησαν τραύματα και αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

WOW: Over 200 foreign citizens (undocumented migrants) stormed the Pantheon in France and illegally occupied it, and then demanded immigration papers and housing from the French Government.pic.twitter.com/nyEtNKpKpf