Γαλλία: Επιχείρηση της Ιντερπόλ κατά των παράνομων όπλων στη Λατινική Αμερική

Όπως ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός που εδρεύει στη Λιόν, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Trigger IX διεξήχθη από τις 12 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου. Κατασχέθηκαν 203 τόνοι κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι φτάνει τα 5,7 δισεκ. δολάρια. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 372 τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ναρκωτικών (ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμινών και άλλων).

Συνολικά, οι αρχές χωρών της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής προχώρησαν σε 14.260 συλλήψεις. Κατασχέθηκαν 8.263 παράνομα όπλα και 305.000 γεμιστήρες «στη μεγαλύτερη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας που έχει συντονίσει ποτέ η Ιντερπόλ».

Περίπου 100.000 πυρομαχικά βρέθηκαν στην Ουρουγουάη, η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί ποτέ στη χώρα αυτή. Τα διακινούσαν δύο Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα πάντα με τη διεθνή αστυνομία.

«Το γεγονός ότι μια επιχείρηση κατά των παράνομων όπλων κατέληξε σε κατασχέσεις τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών είναι άλλη μια απόδειξη ότι αυτά τα αδικήματα συνδέονται μεταξύ τους», σχολίασε ο γενικός γραμματέας της Ιντερπόλ, Γιούργκεν Στοκ.

Η Trigger ΙΧ οδήγησε εξάλλου στην αποκάλυψη μιας σειράς άλλων εγκλημάτων – από υποθέσεις διαφθοράς μέχρι τρομοκρατικές ενέργειας. Εξαρθρώθηκαν συνολικά 20 εγκληματικά δίκτυα που δρούσαν σε διάφορες χώρες.

Whether used as currency or to protect key trafficking routes, illicit firearms are at the heart of organized crime.

