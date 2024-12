Γαλλία: Φόβοι για εκατοντάδες ή και χιλιάδες νεκρούς από φονικό κυκλώνα στη Μαγιότ

Οι παραιτηθέντες υπουργοί της Γαλλίας των Εσωτερικών και των Υπερπόντιων Εδαφών, οι Μπρινό Ρεταγιό και Φρανσουά- Νοέλ Μπιφέ αντίστοιχα, αναμένεται να μεταβούν αργότερα σήμερα στη Μαγιότ, το πιο φτωχό έδαφος της Γαλλίας, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, του ισχυρότερου που έχει πλήξει το νησί εδώ και 90 χρόνια.

Ο τελικός απολογισμός των νεκρών θα είναι «πολύ δύσκολο» να καθοριστεί διότι, με βάση τη μουσουλμανική παράδοση που ακολουθείται στη Μαγιότ, οι νεκροί θάβονται «μέσα σε 24 ώρες», εξήγησε χθες Κυριακή ο νομάρχης του νησιού Φρανσουά – Ξαβιέ Μπιεβίλ.

