Γαλλία: Φωτιά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Ρουέν - ΒΙΝΤΕΟ

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τον σταθμό BFM φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τον γοτθικό ναό και ανθρώπους στους δρόμους να κοιτούν ψηλά έντρομοι. Η σκηνή αυτή θύμισε την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων το 2019.

BREAKING:

A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.

It’s one of France’s most beautiful and important cathedrals.

Work started on it in 1080 and it was finished around 1200.

???? pic.twitter.com/MG8RDb3Rij