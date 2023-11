Γαλλία-Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορείες υπέρ των Παλαιστινίων

Στο Παρίσι, στην πομπή με τις πολυάριθμες παλαιστινιακές σημαίες μετείχαν σχεδόν 19.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την αστυνομία. Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν "Απελευθερώστε την Παλαιστίνη".

Εκτός από τα συνθήματα υποστήριξης στη Γάζα, άλλα στόχευαν απευθείας το Ισραήλ: "Μποϊκοτάζ του Ισραήλ" ή "Το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκράτης!".

#France despite the ban huge demonstration took place in #Paris today,the protest in supports of #Palestine and calling for an immediate ceasfire in Gaza Strip.

