Γαλλία: Η πυρκαγιά στην οροσειρά Σεβέν περιορίστηκε, νέες εστίες στον νότο

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France, είχε θέσει σήμερα τον Γκαρ (τουριστικό νομό της νότιας Γαλλίας) "σε μέγιστο συναγερμό για κίνδυνο δασικών πυρκαγιών" λόγω της ζέστης, των ριπών του ανέμου και μιας αραιής βλάστησης λόγω της πρώιμης και ακραίας ξηρασίας.

Στο βόρειο μέρος του νομού, κοντά στην Αρντές, σχεδόν 745 πυροσβέστες που κατέφθασαν από όλη τη Γαλλία παραμένουν σε κινητοποίηση για τη "μεγάλη φωτιά", σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιούν τα συνεργεία διάσωσης.

Hundreds of #firefighters in #France were battling an escalating forest #blaze fuelled by fierce winds in the #Cévennes region of southern region on Thursday. https://t.co/JAFYt6BE7r