Γαλλία: Ημίγυμνες Βραζιλιάνες φωτογραφήθηκαν στον Πύργο του Άιφελ - Τις μάζεψε η αστυνομία

Το γεγονός προκάλεσε τις αντιδράσεις των Παριζιάνων, καθώς απαγορεύονται αυτού του είδους οι φωτογραφήσεις μπροστά στον Πύργο, ενώ με τη σειρά της, η αστυνομία της πόλης τις πλησίασε, προειδοποιώντας τες να καλύψουν τα κορμιά τους.

Όμως και οι διαδικτυακοί τους φίλοι αντέδρασαν επικρίνοντας τις ενέργειές τους, όταν δημοσίευσαν τις εικόνες τους στο Instagram.

Όλοι όσοι αντίκρισαν τις εικόνες τόνισαν ότι τα μοντέλα θα έπρεπε να «ντρέπονται» για τις πράξεις τους, ενώ άλλοι είπαν ότι «έχουν ξεπεράσει τα όρια».

«Δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν πάνε στην Καραϊβική ή στην πισίνα αν θέλουν να προωθήσουν το brand σας. Ήρθαν στο Παρίσι και ακόμα χειρότερα στον Πύργο. Το περιεχόμενό σας είναι εντελώς άχρηστο» ανέφερε ένας άλλος χρήστης, με κάποιον ακόμα να τονίζει «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει νόημα πριν από το μάρκετινγκ».

