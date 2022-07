Γαλλία-Ισπανία-Βρετανία: Πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν ασφυξία στη δυτική Ευρώπη

Αυτό το κύμα ζέστης είναι το δεύτερο που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Ο πολλαπλασιασμός αυτών των φαινομένων θεωρείται άμεση συνέπεια στης υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενου του θερμοκηπίου αυξάνουν την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητά τους.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία οι πυροσβέστες παραμένουν σε συναγερμό, ιδίως στη Ζιρόντ, όπου έχουν γίνει στάχτη περίπου 110.000 στρέμματα δάσους από την περασμένη Τρίτη. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έθεσε σε «κόκκινο συναγερμό» 15 περιφέρειες της δυτικής Γαλλίας. «Ο καύσωνας εξαπλώνεται στη χώρα», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Today 16 July #France broke 30 more records of highest monthly temperatures + 1 tied (see table below by Meteociel). These dozens will become hundreds in the next few days and all time records will also fall. Stay tuned. pic.twitter.com/RNz3UShQZz