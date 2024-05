Γαλλία: Και έκτος νεκρός στις συγκρούσεις στη Νέα Καληδονία

Ένας Καλντός - όπως λέγεται ένα μέρος του τοπικού πληθυσμού ευρωπαϊκής καταγωγής - σκοτώθηκε το μεσημέρι και άλλοι δύο άνδρες τραυματίστηκαν στην Καάλα-Γκόμεν (βόρεια) σε ανταλλαγή πυρών σε ένα οδόφραγμα που έστησαν οι διαδηλωτές.

Τις ταραχές, τις πιο σοβαρές στη Νέα Καληδονία από τη δεκαετία του 1980, πυροδότησε μια εκλογική μεταρρύθμιση που προκάλεσε την οργή όσων τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας.

Είναι ο πρώτος θάνατος εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Νουμέα, της "πρωτεύουσας" της Καληδονίας, όπου επικεντρώνονται μέχρι τώρα οι κυρίως αστικές ταραχές.

#NEW

France has sent troops and declared a state of emergency in New Caledonia because of riots.

Because of the law, which expands the voting rights of the French in France's overseas territories, large-scale protests have begun on the island. #NewCaledonia#France#Footagepic.twitter.com/g070mToWah