Γαλλία: Κανείς δεν έδωσε το χέρι σε βουλευτή της Λεπέν-Ένας έπαιξε «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και τον απέφυγε - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, ο Φλαβιέν Τερμέ περίμενε δίπλα από την κάλπη και κατά το εθιμοτυπικό θα έδινε το χέρι στους συναδέλφους του στη Βουλή, ωστόσο, κανείς - μοναδική εξαίρεση τα μέλη του Εθνικού Συναγερμού - δεν δέχτηκε να έχει χειραψία μαζί του. Και όχι μόνο αυτό, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που δεν τον κοίταξαν καν, ενώ ένας βουλευτής φάνηκε να του μιλά σε αυστηρό ύφος.

Ξεχωριστή περίπτωση, όμως, ήταν ο βουλευτής της αριστεράς Φρανσουά Πικεμάλ. Αντί να αποφύγει τη χειραψία, έκανε την χειρονομία με το παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί», αφήνοντας άναυδο τον 22χρονο ακροδεξιό βουλευτή.

I’d already seen the rock-paper-scissors moment but the longer video is even better imo. sheer disdain among the newly-elected Deputies in France’s Parliament for the far-right

pic.twitter.com/bLunjRI0Xo