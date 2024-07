Γαλλία: Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) επιβεβαίωσε σε δελτίο που εξέδωσε γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 03:00 στην Ελλάδα) ότι η βροχή σε ορισμένες περιοχές του νομού Ωτ-Μαρν ήταν καταρρακτώδης, με περισσότερα από 50 χιλιοστά σε μια ώρα.

«Οι ζημιές είναι σημαντικές» σε αρκετούς δήμους λόγω των χειμάρρων λάσπης που προκάλεσαν οι «τρομερές καταιγίδες», αναφέρει το νομαρχιακό συμβούλιο σε ανάρτηση στο Facebook, η οποία συνοδεύεται από βίντεο ενός πλημμυρισμένου δρόμου.

Serious flood due to torrential storms in the village of Meures in Haute-Marne, France ???? (20.07.2024)

Video: CD52, Meteo Express

