Γαλλία: Κινητοποίηση γυναικών στο Παρίσι με αφορμή την 101η γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους - Βίντεο

Ντυμένες στα μαύρα και φορώντας ένα μοβ βέλο στο πρόσωπο, σε ένδειξη πενθους, 101 γυναίκες στήθηκαν σιωπηλές στην πλατεία του Πανθεόν, στο κέντρο της πόλης, κρατώντας η καθεμιά από μια κάρτα με το όνομα και την ηλικία των θυμάτων.

Στα πλακάτ που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος ανάμεσά τους, οι γυναίκες είχαν γράψει συνθήματα όπως «Θέλουμε να μείνουμε ζωντανές» και «Αγάπη δεν σημαίνει να σκοτώνεις».

«Έχουμε 9 Οκτωβρίου και 101 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες επειδή ήταν γυναίκες, δεν θέλουμε να μετρήσουμε και άλλες νεκρές», είπε στους δημοσιογράφους η Γιουνά Μιράιγ, εκ μέρους της συλλογικότητας.

«Ζητάμε κατεπειγόντως να δημιουργηθούν θέσεις φιλοξενίας για τις γυναίκες και τα παιδιά τους που χρειάζονται ασφαλές καταφύγιο» πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι 213.000 γυναίκες διατρέχουν κίνδυνο στη Γαλλία.

??????? #feminicide cemetery in front of the #Pantheon.

Action "NousToutesOrg" to "pay tribute to murdered women and denounce the inaction of justice and the government". pic.twitter.com/c9fF9urEue