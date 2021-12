Γαλλία: Ξεκίνησε το «κτίσιμο» της πρώτης φρεγάτας «Belh@rra» στο ναυπηγείο της Λοριάν

Το «παρών» στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της στεγασμένης ναυπηγικής κλίνης που εκτελούνται οι εργασίες ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας FDI, έδωσε από ελληνικής πλευράς ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, τέθηκε σε λειτουργία και το «σήμα κατατεθέν» των φρεγατών «Belh@rra», ο ενσωματωμένος ιστός (κατάρτι) που ονομάζεται Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM). Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα με ραντάρ εντοπισμού και πλήθος «έξυπνων» λειτουργιών, που κατασκευάζεται ξεχωριστά από το υπόλοιπο πλοίο.

[#FDI] ?????? Naval Group has laid the keel of the 1?st defence and intervention frigate ordered by the @DGA and destined to the @MarineNationale. On the same day, the Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM), the integrated mast of the FDI, was also powered up. #navgeekpic.twitter.com/J8jaHLIYKB