Γαλλία: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και τραυμάτισε δέκα ανθρώπους σε φεστιβάλ χαρταετού

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά από τις τοπικές αρχές, στο αυτοκίνητο επέβαιναν «ηλικιωμένα άτομα που έχασαν τον έλεγχο, ενώ κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα». Το όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε δέκα ανθρώπους, ενώ ένα παιδί υπέστη σοκ.

«Δεν ήταν σκόπιμο, τα στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα», τόνισε η περιφέρεια σε μια ανακοίνωσή της.

#INFO#FRANCE

At the time of the driver hitting the 10 pedestrians in Berck, there was an kite festival going on with lots of other festivities around the festival.#PasDeCalais#Berck#Kite#Festival#CerfsVolantspic.twitter.com/9gigQPdqOi