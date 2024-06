Γαλλία: Παγκόσμιοι ηγέτες και βετεράνοι τιμούν την 80η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σ' αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Ας αναπαύονται εν ειρήνη», ανέφερε ο βετεράνος Τζο Μάινς στην επιστολή του, που αναγνώσθηκε από τον ηθοποιό Μάρτιν Φρίντμαν. «Ήμουν 19 χρόνων κατά την απόβαση, αλλά ήμουν ακόμα ένα αγόρι ... και δεν είχα ιδέα για πόλεμο και σκοτωμούς».

«Προσπάθησα να ξεχάσω την D-Day, αλλά δεν μπορώ», έγραψε ο βετεράνος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Ρον Χέντρι στην επιστολή του που διάβασε ο ηθοποιός Ντάγκλας Μπουθ. «Έζησα 80 χρόνια έπειτα από εκείνη την ημέρα, οι φίλοι μου έμειναν κάτω από τη γη».

Οι δύο βετεράνοι ήταν αμφότεροι παρόντες στην τελετή.

80 years ago today, thousands of soldiers demonstrated remarkable individual acts of courage and sacrificed their lives in the name of freedom. Our nation is forever grateful. #DDay #VA10 https://t.co/VwjnLT3srY

Με τον πόλεμο να μαίνεται στην Ουκρανία, στα σύνορα της Ευρώπης, οι φετινές εκδηλώσεις αυτής της καμπής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτούν ιδιαίτερη απήχηση.

Η επέτειος έρχεται σε μια χρονιά πολλών εκλογών, μεταξύ των οποίων και για το Ευρωκοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα και στις ΗΠΑ το Νοέμβριο. Οι ηγέτες αναμένεται ότι θα κάνουν παραλληλισμούς με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα προειδοποιήσουν για τους κινδύνους του απομονωτισμού και από την άκρα δεξιά.

Κατανυκτική μουσική ακουγόταν και ο Τομ Τζόουνς τραγούδησε «I won't crumble with you if you fall» σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν ο βρετανός βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ.

???? "These humble white tombs that are just behind you are one of the most moving places in #France, you can hear history vibrate here, the heroism of the dead."

Here's more of the #DDay speech of France's President Emmanuel #Macron ?? pic.twitter.com/GbfZwCY39j