Γαλλία: Παρακαλούν να τους συλλάβει η αστυνομικός «Καρντάσιαν»

Τα προσόντα της δεν περνούν απαρατήρητα από τους Γάλλους.

Τα... προσόντα της, που θυμίζουν της Κιμ Καρντάσιαν, δεν πέρασαν απαρατήρητα στη Γαλλία. Ο λόγος για την αστυνομικό που συνόδευε στα δικαστήρια ένα διαβόητο εγκληματία. Μόλις οι φωτογραφίες ανέβηκαν στα social media έγιναν viral.

Η αστυνομικός εθεάθη σε μία φωτογραφία από την δικαστική υπόθεση που αφορά τον πολυεκατομμυριούχο οδοντίατρο Λιονέλ Γκουεντί, ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε αφού ακρωτηρίασε εκατοντάδες ασθενείς με το πρόσχημα ότι τους χάρισε «χαμόγελο των σταρ». Η αστυνομικός με οπίσθια αλά Κιμ Καρντάσιαν διακρίνεται την ώρα που οι κάμερες ακολουθούσαν τον 42χρονο απατεώνα οδοντίατρο και τον πατέρα του στο δικαστικό μέγαρο της Μασσαλίας.

Αμέσως οι χρήστες του Twitter έπιασαν «δουλειά». «Κάποιος παρακαλώ να μου δώσει το όνομα αυτής της περιοχής, πρέπει να με συλλάβουν», σχολίασε κάποιος κάτω από τη φωτογραφία της αστυνομικού. «Αυτό είναι “police bootality”», έγραψε ένα άλλος, παραφράζοντας την έκφραση “police brutality”(Αστυνομική βία).

This is police "bootality" ... we need to get to the bottom of it ?? pic.twitter.com/XpdvE5AMpa — The Flying Hippie (@HippieFlying) September 11, 2022

Βέβαια υπήρχαν και πολλοί χρήστες που αναρωτήθηκαν αν η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν επεξεργασμένη στο Photoshop. Όμως πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε και βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πλούσια προσόντα της αστυνομικού είναι αληθινά.

Affaires #dentistes père et fils #Marseille Lionel #Guedj est condamné à 8 ans de prison et Jean-Claude condamné à 5 ans Le parquet avait requis respectivement 10 ans et 5 ans dont 1 avec sursis pic.twitter.com/vDNg2MPXDZ — jfgiorgetti (@JFGiorgetti) September 8, 2022

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις στο Twitter για τη Γαλλίδα αστυνομικό.

Abeg who be that police woman? Make she come arrest me, e get wetin I do for French colony that year. https://t.co/gt39uWDoMD — Ekene ?? (@TheATP_kenny) September 12, 2022