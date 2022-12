Γαλλία: Πεδίο μάχης το Παρίσι μετά τη φονική επίθεση - Φωτιές, συγκρούσεις και οδοφράγματα - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την αστυνομία να ενισχύσει την προστασία των τοποθεσιών της κουρδικής κοινότητας στη χώρα μετά την θανατηφόρα επίθεση, σημειώνοντας ότι τα ακριβή κίνητρα του δράστη, ενός 69χρονου Γάλλου υπηκόου που «όπως έχουν τα πράγματα» έδρασε μόνος του, είναι ακόμη άγνωστα.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ νωρίτερα σήμερα στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya και σε γειτονικό κουρδικό καφέ στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους μέλη της τοπικής κουρδικής κοινότητας και τραυματίζοντας άλλους τρεις. Ο δράστης συνελήφθη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην οδό Ανγκιέμ, στο ύψος του κουρδικού πολιτιστικού κέντρου, σε μία εμπορική περιοχή που αποτελεί κέντρο της ζωής της κουρδικής κοινότητας στην γαλλική πρωτεύουσα.

?????? #France: Mass Shooting in Paris with several injured in the 10th arrondissement. One suspect is arrested. pic.twitter.com/aiDyzkKdM9