Γαλλία: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης - Αγνοείται ο πιλότος

Η αεροπορική επίδειξη οργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών από την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

#Fouga Magister jet has crashed into the sea during an airshow near #Lavandou, on #France’s Mediterranean coast, the prefecture of the Var region said in a statement. It added that a rescue operation is under way to try and find the pilot. The #airshow was part of a commemoration… pic.twitter.com/jhArXv1Nbx