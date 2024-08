Γαλλία: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης - Νεκρός ο πιλότος

Στην επίδειξη επρόκειτο να λάβει μέρος και το ακροβατικό σμήνος Patrouille de France, που όμως ακύρωσε την εμφάνισή του μετά το δυστύχημα.

Πριν από δύο ημέρες δύο γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην ανατολική Γαλλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι. Ο ένας από τους πιλότους σώθηκε.

Τα Fouga Magister είναι διθέσια αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν από τη δεκαετία του 1950 ως εκπαιδευτικά από τις πολεμικές αεροπορίες πολλών χωρών.

Η αεροπορική επίδειξη οργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών από την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

#Fouga Magister jet has crashed into the sea during an airshow near #Lavandou, on #France’s Mediterranean coast, the prefecture of the Var region said in a statement. It added that a rescue operation is under way to try and find the pilot. The #airshow was part of a commemoration… pic.twitter.com/jhArXv1Nbx