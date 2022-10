Γαλλία: Τα βραβεία Μπαγιέ τίμησαν πολεμικούς ανταποκριτές για τα ρεπορτάζ τους στην Ουκρανία, την Μπουρκίνα Φάσο και το Σουδάν

Εκτός από την Μπουρκίνα Φάσο (έντυπος Τύπος), τα ρεπορτάζ που κάλυψαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τιμήθηκαν με τα πρώτα βραβεία σε αυτήν την 29η απονομή, όπου ωστόσο και το Αφγανιστάν κατείχε κεντρική θέση.

Ο Εβγκένι Μαλολέτκα του Associated Press βραβεύτηκε για το ρεπορτάζ πολυμέσων, μαζί με τον Μστισλάβ Τσερνόφ (βραβείο βίντεο) για την πτώση της Μαριούπολης. Το βραβείο του κοινού απονεμήθηκε στον φωτορεπόρτερ του AP Βαντίμ Γκίρντα.

The conflict in Ukraine and the plight of Afghan women are just two of the topics featured at this year's #Bayeux Awards for War Correspondents. @RFI_En spoke to this year’s jury president, German photojournalist #ThomasDworzak. https://t.co/9DQt5203Cd via @RFI_En@PrixBayeux