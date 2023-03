Γαλλία: Ταραχές και στα δυτικά της χώρας

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα κατά του πλήθους, που τους πετούσε βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα. Με τις διαδηλώσεις κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης παραλλήλισαν την κινητοποίηση οι διοργανωτές της, κατηγορώντας την αστυνομία για υπερβολική χρήση βίας.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτή η μάχη για το νερό είναι ίδια με αυτή για τις συντάξεις. Χρησιμοποιούν την ίδια βία εναντίον μας, είπε ο εκπρόσωπος της ‘Ενωσης Αγροτών, Ζαν Μπενουά.

Οι ταραχές στη δυτική Γαλλία επιδεινώνουν το φορτισμένο κλίμα, που έχει πυροδοτήσει η απόφαση της κυβέρνησης Μακρόν να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια, αλλά και οι καταγγελίες για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Σάλο έχει προκαλέσει η καταγραφή διαλόγου μεταξύ αστυνομικών και νεαρών διαδηλωτών. Οι αστυνομικοί τους χλευάζουν, τους απειλούν, μέχρι που τους χαστουκίζουν.

«θέλεις ίσως και άλλο χαστούκι για να “ισιώσει” και το δεξί σου σαγόνι. Μην ανησυχείς την επόμενη φορά δεν θα μπεις στο περιπολικό για να πας στο αστυνομικό τμήμα, θα σε βάλω σε άλλο όχημα που το λέμε ασθενοφόρο για να σε πάει στο νοσοκομείο», ακούγεται να λέει αστυνομικός που μόλις έχει χαστουκίσει διαδηλωτή.

Non-stop riots in #France for more than a week now. Sources say law enforcement is tired, overrun & growing increasingly violent by the day. Welcome to the great awakening! pic.twitter.com/XFqP6EH9IA