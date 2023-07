Γαλλία: Tαραχές σε πολλές πόλεις, ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάστασης έκτακτης ανάγκης - Μπλόκο στα social media - Βίντεο

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σε Λυών, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ αναφέρθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις νεαρών με αστυνομικούς.

Τεθωρακισμένα άνοιξαν πυρ στη μέση του δρόμου, 1.000 συλλήψεις ταραχοποιών μέχρι στιγμής, ενώ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Place de la Concorde στο Παρίσι, παρά την απαγόρευση από το αρχηγείο της αστυνομίας και επιχειρήθηκε η εκκένωσή της.

45.000 αστυνομικοί έχουν βγει στους δρόμους, ενώ συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σημειώνονται και στη Λυών.

Εντωμεταξύ ένας 19χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από την ταράτσα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια των ταραχών το βράδυ της Πέμπτης στη βόρεια Γαλλία και ένας 54χρονος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο μπαλκόνι του σπιτιού του στη Γαλλική Γουιάνα.

Βαριά τραυματισμένος άνδρας μετά από χτύπημα των ειδικών δυνάμεων της στρατοχωροφυλακής RAID με αδέσποτη σφαίρα στο Μοντ Σεν-Μαρτέν της Λορένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας της realnews, Μαρίας Δεναξά, έχει ζητηθεί από τις γαλλικές αρχές να μην κυκλοφορεί υλικό στα social media.

Έκκληση Μπαμπέ

«Η βία δεν είναι λύση», είναι το μήνυμα που κοινοποίησε ο δημοφιλής γάλλος ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ, εκ μέρους των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα. Αναγνωρίζοντας την οργή για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Η ώρα της βίας πρέπει να τελειώσει και να δώσει τη θέση της στο πένθος, στον διάλογο και στην ανοικοδόμηση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Νταρμαμέν: Δεν αποκλείουμε τίποτα

Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων.

Ερωτηθείς εάν η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τεθωρακισμένα οχήματα να ανοίγουν πυρ στη μέση του δρόμου.

Λεηλατήθηκε κατάστημα με όπλα στη Μασσαλία

Γάλλοι ταραξίες λεηλάτησαν ένα κατάστημα με όπλα στο κέντρο της Μασσαλίας στη Γαλλία και πήραν μερικά κυνηγετικά όπλα αλλά όχι πυρομαχικά, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης δήλωσε την Παρασκευή.

Ένα άτομο συνελήφθη με ένα τουφέκι που πιθανότατα προερχόταν από από το οπλοπωλείο, δήλωσε η αστυνομία. Το κατάστημα φυλάσσεται τώρα από αστυνομία.

Νωρίτερα η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας προσθέτοντας ότι θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (...) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος των μέτρων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του προέδρου Μακρόν.

Την ίδια στιγμή η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από τους νομάρχες, τους περιφερειάρχες, δημόσιες συγκοινωνίες λεωφορεία και τραμ να σταματήσουν τα δρομολόγια σε όλη τη Γαλλία από τις 21:00, τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), μετά από τρεις νύχτες ταραχών, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο υπουργός τους ζήτησε επίσης να εφαρμόζουν «συστηματικά τις εντολές που απαγορεύουν την πώληση και μεταφορά πυροτεχνημάτων, κουτιών βενζίνης, και άλλων εύφλεκτων και χημικών προϊόντων».

Οι νομαρχίες πολλών πόλεων όπως η Μασσαλία, η Λυών και το Μπορντό απαγόρευσαν κάθε διαδήλωση στα κέντρα των πόλεων την Παρασκευή. Αυτές οι απαγορεύσεις, που αφορούν επίσης το Στρασβούργο, το Μονπελιέ, την Τουλούζη, τη Γκρενόμπλ και το Ανεσί, έρχονται καθώς εκκλήσεις για συγκεντρώσεις την Παρασκευή στις 8 μ.μ. σε 6 μεγάλες πόλεις «κατά του ρατσισμού, των εγκλημάτων και της αστυνομικής βίας» μεταδίδονται ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Μακρόν: Κατηγορεί τα social media και τα... βιντεοπαιχνίδια

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» αυτού του τραγικού περιστατικού.

Κατά τη διάρκεια διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που συνεδρίασε στο υπουργείο Εσωτερικών, ο Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «ταχεία και ανάλογη» αντίδραση της αστυνομίας.

«Υπάρχει μια απαράδεκτη εργαλειοποίηση του θανάτου ενός εφήβου, για την οποία όλοι θρηνούμε σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι περίοδος περισυλλογής και σεβασμού», δήλωσε, καταδικάζοντας τους δράστες μιας τέτοιας εργαλειοποίησης καθώς και την «ωμή και αδικαιολόγητη βία που δεν έχει καμία νομιμότητα».

«Έχει ληφθεί η απόφαση να ακυρωθούν αρκετές εορταστικές εκδηλώσεις και αρκετές συγκεντρώσεις σε διαμερίσματα που είναι τα πλέον ευαίσθητα», είπε.

«Είναι σαφές ότι το περιβάλλον που ζούμε, το βλέπουμε, είναι αποτέλεσμα οργανωμένων, βίαιων και εξοπλισμένων ενίοτε ομάδων, τις οποίες καταδικάζουμε, τις οποίες συλλαμβάνουμε και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά και πολλών νέων. Το ένα τρίτο των συλληφθέντων το τελευταίο βράδυ είναι νέοι, ορισμένες φορές πολύ νεαρής ηλικίας», παρατήρησε ο Μακρόν.

Απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Είναι ευθύνη των γονιών να τα κρατήσουν σπίτι. (...) Η πολιτεία δεν έχει σκοπό να τους υποκαταστήσει», συνέχισε.

Παράλληλα τόνισε ότι μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Snapchat, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις γαλλικές αρχές για να κατευνάσουν τα βίαια επεισόδια.

Όπως ανέφερε, αναμένει «αίσθημα ευθύνης» από τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ιδίως το Snapchat και το TikTok, μέσω αυτών οργανώνονται «βίαιες συγκεντρώσεις» και οι οποίες «προκαλούν επίσης μια μορφή μίμησης βίας, που οδηγεί νεότερους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα».

«Έχουμε μερικές φορές την αίσθηση ότι κάποιοι από αυτούς αναβιώνουν στο δρόμο τα βιντεοπαιχνίδια που τους έχουν δηλητηριάσει», τόνισε.

«Θα υποβάλλονται αιτήματα όπου είναι χρήσιμο και όποτε είναι χρήσιμο, να υπάρχει ταυτοποίηση όσων χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απευθύνουν εκκλήσεις για ταραχές ή να εντείνουν τη βία», ανέφερε.

Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαγραφή «των πιο ευαίσθητων τύπων περιεχομένου».

Καταστράφηκαν κτίρια - Πλιάτσικο σε καταστήματα

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι εξεγέρσεις είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν καταστροφές σε περίπου 500 κτίρια, να καούν 2.000 αυτοκίνητα και να ξεκινήσουν 3.900 φωτιές. Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και 250 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι διαδηλωτές δεν δίστασαν να σπάσουν κλινικές και βιτρίνες καταστημάτων, τα οποία στη συνέχεια λεηλλατησαν.

Την Παρασκευή λεηλατήθηκαν πολλά καταστήματα, ανάμεσά τους και ένα κατάστημα της Apple στο Στρασβούργο.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το εμπορικό κέντρο Croix-Blanche, νότια του Παρισιού και συγκεκριμένα στον νομό Σεν-ε-Μαρν. Παρά την προσπάθεια της πυροσβεστικής, το εμπορικό κέντρο της Με-συρ-Σεν, που υπάγεται στην Ιλ-ντε-Φρανς, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ήδη, από την έναρξη της πυρκαγιάς, στη 1:15 τα ξημερώματα, σημαντικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Ωστόσο οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε όλα τα κτήρια του εμπορικού κέντρου που είχε 30 καταστήματα. Στις 9 το πρωί, η πυροσβεστική εξακολουθούσε να επιχειρεί.

Σήμερα η κηδεία του 17χρονου - Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός

Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο, δήλωσε ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο έφηβος. «Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα κατηγορία για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία απαγγέλθηκε στον αστυνομικό που πυροβόλισε τον έφηβο με τον κατηγορούμενο να προφυλακίζεται.

«Ο αστυνομικός παραπέμφθηκε σήμερα στο πλαίσιο έναρξης δικαστικής έρευνας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Tου απαγγέλθηκε αυτή η κατηγορία και κρίθηκε προφυλακιστέος», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

