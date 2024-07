Γαλλία: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη Νίκαια

Τα αίτια της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στον έβδομο όροφο κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Μουλς, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, "δυστυχώς επτά άνθρωποι πέθαναν", διευκρίνισαν οι αρχές.

Εξάλλου ένας άνθρωπος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο όπως και δύο άλλοι, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

??#BREAKING: At least seven people have been killed and four others were injured during an apartment building fire in the Les Moulins neighborhood of Nice, France on early Thursday morning, an official said.pic.twitter.com/UymHlW4Yfk