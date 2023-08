Γαλλία: Τραγωδία με 9 νεκρούς από πυρκαγιά σε κατοικία ΑμΕΑ- Αγνοούνται 11 άνθρωποι -ΒΙΝΤΕΟ

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε σε ακίνητο που χρησιμοποιείται από φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά άτομα με αναπηρία.

Δεκαεπτά άτομα απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη σαφής.

Επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ο υπουργός Εσωτερικών Gérald Darmanin είπε ότι είναι πιθανό να υπήρξαν πολλά θύματα από τη φωτιά στην πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στο Wintzenheim, κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Σε ανακοίνωσή της, η τοπική κυβέρνηση για την περιοχή του Haut-Rhin είπε ότι οι 11 άνθρωποι που αγνοούνται ήταν μέλη μιας ομάδας από τη Νανσί, επίσης στην ανατολική Γαλλία.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και 76 πυροσβέστες στάλθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς, οι οποίοι την έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο παρά την ένταση της φωτιάς, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της νομαρχίας Bas-Rhin στην ανατολική Γαλλία δήλωσε ότι οι άνθρωποι που αγνοούνται από τη φωτιά θεωρούνται πλέον «πιθανώς νεκροί», αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

