Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της βίας σε βάρος των γυναικών - ΒΙΝΤΕΟ

Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, περίπου 800 άνθρωποι, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στο Παλιό Λιμάνι για να καταγγείλουν τη σεξιστική βία. «Να σπάσουμε το νόμο της σιωπής, η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο» και «Όχι σημαίνει όχι», έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

«Αισθάνομαι ότι με αφορά, όλοι μας μπορούμε να παίξουμε κάποιον ρόλο και ιδίως οι άνδρες» εξήγησε ο 38χρονος Αρνό Γκαρσέτ, που συμμετείχε μαζί με τα δύο παιδιά του στην κινητοποίηση. «Εμείς είμαστε η πηγή του προβλήματος και η πηγή των λύσεων επίσης», σημείωσε.

Women for Women France cortège vibes were on point!

Thank you to organisers @NousToutesOrg and all the other other organisations for all coming together.#maleviolencepic.twitter.com/sIpEnACKgI