Γαλλία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό στη Νάντη

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στον γοτθικό καθεδρικό ναό της Νάντης, στη δυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία γύρω στις 10:00 (11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως οι ζημιές δεν συγκρίνονται με την πυρκαγιά στη Νοτρ-Νταμ του Παρισιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP/ΕΡΤ, φωτό: ant1news.gr

«Οι ζημιές επικεντρώνονται στο μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο που φαίνεται πως έχει καταστραφεί πλήρως. Η εξέδρα στην οποία βρίσκεται είναι πολύ ασταθής και κινδυνεύει να καταρρεύσει», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο στρατηγός Λοράν Φερλέ σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από τον ναό.

Δεν είναι η πρώτη πυρκαγιά που σημειώνεται σε αυτό τον καθεδρικό. Στις 28 Ιανουαρίου 1972, η στέγη του ναού Σεν-Πιερ-ε-Σεν-Πολ στο κέντρο της Νάντης, που κατασκευάστηκε ανάμεσα στον 15ο και τον 19ο αιώνα, καταστράφηκε από πυρκαγιά. Η καταστροφή προκλήθηκε έπειτα από εργασίες ενός επισκευαστή σκεπών.

Ο ναός της Νάντης παραδόθηκε και πάλι στους πιστούς μόλις τον Μάιο του 1985 έπειτα από 13 και πλέον χρόνια εργασιών.

Το 2015, πάντα στη Νάντη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν άλλο καθολικό ναό με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα τρία τέταρτα της στέγης της βασιλικής Σεν-Ντονασιέν-ε-Σεν-Ρογκασιέν, που κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα.

Νωρίτερα, τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν καπνό να βγαίνει από το αρχιτεκτόνημα του 15ου αιώνα.

