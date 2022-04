Γαλλικές εκλογές: Θρίαμβος Μακρόν με 58,5% - Τα επόμενα βήματα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου

Σαρωτική νίκη Μακρόν με ποσοστό 58,5% - Στο 41,45%% η Λεπέν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανεξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας συγκεντρώνοντας 58,5% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, δημοσιοποιώντας το ακόμη προκαταρκτικό τελικό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, μετά την καταμέτρηση του 100% των ψηφοδελτίων.

Η αντίπαλός του Μαρίν Λεπέν έλαβε 41,45% των ψήφων, ιστορική επίδοση για τη γαλλική ακροδεξιά.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών, τη 10η Απριλίου, τα δύο παραδοσιακά γαλλικά κόμματα εξουσίας –οι Σοσιαλιστές και οι Ρεπουμπλικάνοι– καταποντίστηκαν, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλά ποσοστά.

Στις πρώτες του δηλώσεις, το βράδυ της Κυριακής, ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στο πάρκο Σαμπ ντε Μαρ, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του, Μπριζίτ Τρονιέ, υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρώπης.

«Πριν από οτιδήποτε άλλο ευχαριστώ. Μετά από πέντε χρόνια μετασχηματισμού δύσκολου και εξαιρετικού, σήμερα μία πλειοψηφία έκανε την επιλογή να μου δώσει εμπιστοσύνη για την προεδρία της Γαλλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τους παράγοντες μου, τους ανθρώπους που με συνόδευσαν στην πορεία μου. Όλους εκείνους που έκαναν την εκλογή μου δυνατή. Ξέρω ότι κάνατε μεγάλη προσπάθεια και είχατε μεγάλη πεποίθηση. Και το κάνατε με την καρδιά σας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.https://t.co/lA5u4Sv82Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2022

«Γνωρίζω ότι πολλοί συμπατριώτες με ψήφισαν όχι γιατί αποδέχονται τις ιδέες μου, αλλά για να γίνουν φράγμα στην ακροδεξιά. Τους ευχαριστώ, και τους λέω ότι μου μεταδώσατε ένα αίσθημα ευθύνης, μια αίσθηση δημοκρατίας και διαφορετικού που πρεσβεύω τις τελευταίες εβδομάδες», σχολίασε.

«Σκέφτομαι όλους εκείνους που απείχαν. Τη σιωπή τους. Την άρνηση επιλογής. Πρέπει κι εκεί να απαντήσουμε. Σκέφτομαι, τέλος, όσους ψήφισαν την κ. Λεπέν και έχουν απογοητευτεί», είπε ο Μακρόν.

«Από σήμερα δεν είμαι απλά υποψήφιος ενός κόμματος, αλλά ο πρόεδρος όλων. Ξέρω ότι για πολλούς που επέλεξαν σήμερα την ακροδεξιά, ο θυμός, η ασυμφωνία που τους οδήγησαν να ψηφίσουν αυτό, θα πρέπει να βρει απάντηση. Αυτή είναι δική μου ευθύνη και του επιτελείου μου. Η σημερινή ψήφος μας επιβάλλει να σκεφτούμε όλες τις δυσκολίες που έχουμε βιώσει και να απαντήσουμε αποτελεσματικά στον θυμό. Σήμερα, επιλέξατε ένα ανθρωπιστικό, φιλόδοξο σχέδιο για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Ένα έργο δημοκρατικό στις αξίες του, κοινωνικό, οικολογικό. Βασίζεται στην εργασία, τη δημιουργία. Ένα έργο για την ελευθερία του πολιτισμού και του επιχειρείν. Αυτό το πρόγραμμα, θέλω να το κρατήσω ισχυρό μέσα στα επόμενα χρόνια. Ξέρω ότι έχουν εκφραστεί διαφωνίες, πρέπει να απαντήσω σε αυτές με σεβασμό προς όλους. Συνεχίζοντας για μια κοινωνία ίση και δίκαιη, μεταξύ όλων», επεσήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Όλοι μαζί να ζήσουμε πιο ήσυχα, πιο ιστορικά χρόνια. Μαζί θα γράψουμε την ιστορία για τις επόμενες γενιές», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Ζήτω η Δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία» αναφώνησε ο Εμανουέλ Μακρόν με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

?? #BREAKING - Emmanuel #Macron is elected to a second term as #French president on Sunday evening with 58.2% of the vote, according to an estimate from the Ipsos polling institute. Follow our special coverage on @FRANCE24: https://t.co/gcjHqYbf1apic.twitter.com/gXKznZa32b — FRANCE 24 English (@France24_en) April 24, 2022

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξασφαλίζει μια δεύτερη εκλογή στη θέση του προέδρου της Γαλλίας, με την πρώτη να έρχεται τον Μάιο του 2017.

Τα επίσημα exit polls δείχνουν μία μεγάλη διαφορά 16 μονάδων μεταξύ των δύο υποψηφίων. Από την άλλη το ποσοστό της Μαρίν Λεπέν είναι μεγάλο καθώς ξεπερνά το 41%.

???? Emmanuel Macron largement réélu face à Marine Le Pen avec 58,2% (premières estimations)#Présidentielles2022https://t.co/H1qXOtQFfn — Libération (@libe) April 24, 2022

BFM TV: Νικητής των εκλογών ο Μακρόν

Emmanuel Macron est élu pour un second mandat avec 57,6% des voix pic.twitter.com/wbSRvmZupH — BFMTV (@BFMTV) April 24, 2022

Πανηγυρισμοί για την επανεκλογή Μακρόν

And… Macron gets reelected. The ???? president has won a second term in office, according to initial projections by pollster IPSOS with 58.2 percent, compared to 41.8 percent for his opponent, far-right leader Marine Le Pen. pic.twitter.com/UDaY01uvLi — Elisa Braün (@ElisaBraun) April 24, 2022

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μακρόν

Τα συγχαρητήριά του για την νίκη του στις γαλλικές εκλογές έδωσε μέσω twitter λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των exit polls ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Μια σημαντική νίκη για την Γαλλία, την Ευρώπη και την Δημοκρατία» έγραψε στα γαλλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Félicitations @EmmanuelMacron! Une victoire importante pour la France, l’Europe, la démocratie! ?? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 24, 2022

Σαρλ Μισέλ: Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για ακόμη πέντε χρόνια

Την ανάγκη για μια «σταθερή Ευρώπη και μία Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μία πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του στο Twitter, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Eμανουέλ Μακρόν. Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για πέντε ακόμη χρόνια».

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μαζί θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη

«Μαζί θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter συγχαίροντας τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του.

«Αγαπητέ Εμανουέλ Μακρόν, τα συγχαρητήριά μου για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία μας. Μαζί, θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République. Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022

Μαργαρίτης Σχοινάς: Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό εθνικισμό»

Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό εθνικισμό», επιλέγοντας «μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Με την ηχηρή νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, οι Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό και επέλεξαν μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε στην ανάρτησή του στο twitter ο κ. Σχοινάς.

With the @EmmanuelMacron resounding victory, the French have rejected divisive nationalism and chosen a strong France within a strong European Union. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 24, 2022

Μάριο Ντράγκι: «Θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη, η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν»

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, με γραπτή δήλωσή του, θέλησε να συγχαρεί τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές είναι μια θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία και η Γαλλία συνεργάζονται, μαζί με όλους τους άλλους εταίρους, για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, συνεκτικότερης, δικαιότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, αρχίζοντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε.

Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν από τον Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δηλώνοντας «ευτυχής που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί του και τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μία από τις «στενότερες συμμάχους» της χώρας του.

«Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία είναι ένας από τους στενότερους και σημαντικότερους συμμάχους μας. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε θέματα-κλειδιά για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο» ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter, στα γαλλικά.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world. ???????? — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022

Μελανσόν: Πολύ καλό νέο η επανεκλογή Μακρόν

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο ηγέτης της Αριστεράς που κατέλαβε την τρίτη θέση στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δήλωσε απόψε, μετά τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, ότι από σήμερα ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.

Ο Μελανσόν, που κατάφερε να ενώσει στο πρόσωπό του τους ψηφοφόρους της αριστεράς και έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία, προέτρεψε τους ψηφοφόρους που είναι δυσαρεστημένοι με το σύστημα να μην απογοητεύονται.

«Οι ψηφοφόροι μίλησαν, η Λεπέν ηττήθηκε, η Γαλλία σαφώς αρνήθηκε να της εμπιστευτεί το μέλλον της. Η εκλογή του Μακρόν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα της πέμπτης Δημοκρατίας. Κολυμπά σε έναν ωκεανό αποχής, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων», είπε ο Μελανσόν.

Τα επόμενα βήματα του Μακρόν μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου - Παραίτηση της κυβέρνησης; Δεν είναι τόσο σίγουρο

Τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες; Την Τετάρτη, 27 Απριλίου, ο πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου, του ανώτατου δικαστικού σώματος της Γαλλίας, θα ανακηρύξει επισήμως τον νικητή των εκλογών, αφού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και επαλήθευση όλων των ψηφοδελτίων.

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ είχε ανακοινώσει στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ότι η κυβέρνησή του θα παραιτηθεί μετά την εκλογή του προέδρου, τηρώντας την «παράδοση». Όμως η θητεία του θα μπορούσε να παραταθεί για αρκετές ημέρες, ίσως ακόμη και για εβδομάδες. Μάλιστα την Παρασκευή ο ίδιος ο Μακρόν είπε ότι σκέφτεται να υπάρξει μια «μεταβατική εβδομάδα» και ότι ο Ζαν Καστέξ θα είναι ακόμη πρωθυπουργός «την επόμενη εβδομάδα». Ίσως και μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου; Κάποιοι, στο στενό περιβάλλον του προέδρου, δεν το αποκλείουν.

Στην περίπτωση που τελικά παραιτηθεί, ο Καστέξ θα παραμείνει στη θέση του, διαχειριζόμενος τις τρέχουσες υποθέσεις, μέχρι τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Πριν από πέντε χρόνια, ο Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό τον Εντουάρ Φιλίπ μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του. Η νέα κυβέρνηση ανακοινώθηκε 48 ώρες αργότερα.

Πριν από το Σάββατο, 14 Μαΐου: Τελετή ορκωμοσίας

Η θητεία του Εμανουέλ Μακρόν λήγει θεωρητικά στις 14 Μαΐου: επομένως, πριν από αυτήν την ημερομηνία, θα πρέπει να γίνει η τελετή ορκωμοσίας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία που ένας πρόεδρος ανανεώνει τη θητεία του – μια συνέχεια που συνήθως καθιστά την τελετή λιγότερο θεαματική και ενδιαφέρουσα. Το 2002, ο τότε πρόεδρος Ζακ Σιράκ (1995-2007), μετά την επανεκλογή του, απέφυγε να διασχίσει τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, όπως είχε κάνει επτά χρόνια νωρίτερα.

Και μετά την τελετή, τι;

Το 2017, αφού ορκίστηκε πρόεδρος, ο Μακρόν επισκέφθηκε το στρατιωτικό νοσοκομείο του Περσί. Στις αρχές Απριλίου δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι TF1 ότι σκοπεύει να πάει ξανά «στο πλευρό των τραυματισμένων στρατιωτών μας σε ένα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία».

Όσο για την επίσκεψη στο δημαρχείο του Παρισιού, μια παράδοση που ξεκίνησε από την Τέταρτη Δημοκρατία, ο πρόεδρος μπορεί να την προσπεράσει, όπως έκανε πριν από αυτόν ο Φρανσουά Μιτεράν όταν επανεξελέγη πρόεδρος το 1988.

Η επίσημη φωτογραφία του προέδρου θα παραμείνει, εκτός απροόπτου, η ίδια. Ο Φρανσουά Μιτεράν και ο Ζακ Σιράκ αρνήθηκαν να ξαναφωτογραφηθούν μετά την επανεκλογή τους.

Κυριακή 12 και 19 Ιουνίου: βουλευτικές εκλογές

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα εξασφαλίσει άραγε μια νέα πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση; Οι συνεργάτες του δεν θεωρούν πιθανή μια «συγκατοίκηση», ωστόσο οι πολιτικοί αντίπαλοί του δεν το αποκλείουν.

Σε μια ένδειξη του πόσο σκληρή θα είναι αυτή η μάχη, πολλοί πολιτικοί που ήταν υποψήφιοι για την προεδρία, από τη Μαρίν Λεπέν μέχρι τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν και τον οικολόγο Γιανίκ Ζαντόν, κάλεσαν από σήμερα τους υποστηρικτές τους σε γενική κινητοποίηση ενόψει των εκλογών του Ιουνίου.