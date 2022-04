Γαλλικές εκλογές: Τι δείχνουν τα επίσημα exit polls - Δείτε τα ποσοστά Μακρόν και Λεπέν

H BFM TV δίνει 57,6% στον Μακρόν και 42,6 στην Λεπέν.

Τα πρώτα exit polls δείχνουν μία μεγάλη διαφορά 16 μονάδων μεταξύ των δύο υποψηφίων. Από την άλλη το ποσοστό της Μαρίν Λεπέν είναι μεγάλο καθώς ξεπερνά το 41%.

?? #BREAKING - Emmanuel #Macron is elected to a second term as #French president on Sunday evening with 58.2% of the vote, according to an estimate from the Ipsos polling institute.

