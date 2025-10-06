Γάλλος σταρ του TikTok ανέβηκε με ποδήλατο στον Πύργο του Άιφελ σε χρόνο-ρεκόρ: «Επιτέλους τα κατάφερα» - Real.gr

Ο Γάλλος ποδηλάτης και influencer Ολεριέν Φοντενουά ανέβηκε με το ποδήλατό του 686 σκαλιά του Πύργου του Άιφελ σε χρόνο ρεκόρ.

Ο αθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθεια σε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2002. Σημειώνεται ότι ο Πύργος του Άιφελ διαθέτει συνολικά 1.665 σκαλιά, όμως το κοινό έχει πρόσβαση μόνο μέχρι τον δεύτερο όροφο, στα 686 σκαλιά, εκεί όπου τερμάτισε και ο Φοντενουά.

Το εγχείρημα είχε προετοιμαστεί εδώ και χρόνια, με εντατική προπόνηση στο γυμναστήριο και αμέτρητες ώρες εξάσκησης. Ο Φοντενουά είχε ήδη δοκιμάσει παρόμοιες αναβάσεις σε κτίρια του Παρισιού και στον τηλεοπτικό πύργο του Ταλίν στην Εσθονία.

«Είχαμε μόνο μία ευκαιρία. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν το 2002 και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να γίνει μια νέα πρόκληση εδώ. Είπα λοιπόν ότι δεν ήθελα να το χάσω. Ναι, ήταν λίγο αγχωτικό. Επίσης, όταν λες στους φίλους σου ότι προσπαθείς να σπάσεις το ρεκόρ και το λες και στους χορηγούς σου, όλοι περιμένουν κάτι από εσένα», είπε ο Φοντενουάμιλώντας στο CNN Sports.

«Όταν έφτασα στον τερματισμό ήμουν εξαντλημένος – 12 λεπτά στο 100% της προσπάθειας. Ήμουν πολύ χαρούμενος, αν και δεν το έδειξα. Ήταν μια μικρή ένταση να σπάσω αυτό το ρεκόρ. Επιτέλους τα κατάφερα», πρόσθεσε.

Ο Φοντενουά αποσύρθηκε από τους επαγγελματικούς αγώνες mountain bike πριν από πέντε χρόνια, όμως συνεχίζει να προκαλεί τον εαυτό του με πρωτότυπες προκλήσεις που προωθούν το άθλημα και ενισχύουν τη σχέση του με το κοινό.

«Όταν ασχολείσαι με μικρά αθλήματα, όπως το bike trial, είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις μόνο από τους αγώνες», λέει ο 35χρονος. «Πρέπει να βρούμε λύσεις για να βγάζουμε χρήματα ή να βρίσκουμε χορηγούς».

Ο Γάλλος έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους σε TikTok και YouTube, όπου δημοσιεύει βίντεο με προκλήσεις, οδηγίες και παρουσιάσεις ποδηλάτων. Και ήδη σχεδιάζει την επόμενη πρόκλησή του.

«Το σχέδιό μου είναι να ανέβω στους μεγαλύτερους πύργους», λέει ο ίδιος. «Ήδη βρίσκομαι σε επαφή με άλλους πύργους στον κόσμο. Το τελικό σημείο που θα προσπαθήσω να ανέβω θα είναι το Burj Khalifa στο Ντουμπάι, ο ψηλότερος πύργος του κόσμου».