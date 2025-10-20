Γάλλος ΥΠΕΞ για Πούτιν: να έρθει στην Ευρώπη μόνον αν είναι να συνάψει άμεση και άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία, - Real.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη μόνον αν είναι να υπογράψει μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, για συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Είναι χρήσιμο για τις αρχές των ΗΠΑ να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στον διάλογο με τις ρωσικές αρχές. Ωστόσο η αναγγελθείσα επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόημα μόνον αν οδηγήσει σε μια άμεση και άνευ όρων εκεχειρία», σημείωσε ο Μπαρό πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.