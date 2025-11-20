Γάλλος ΥΠΕΞ: Οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν καμία μορφή συνθηκολόγησης - Real.gr

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Οι Ουκρανοί θα αρνούνται πάντα οποιαδήποτε μορφή συνθηκολόγησης», τόνισε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι προσηλωμένοι στην αρχή μιας «δίκαιης» και «διαρκούς» ειρήνης. «Θέλουμε μια διαρκή ειρήνη που να περιβάλλεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν».