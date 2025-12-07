Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Αναμένει οικονομική ανάπτυξη τουλάχιστον 0,8% για το 2025 - Real.gr

Εκτός κι αν υπάρξει κάποια δραστική αναστροφή στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η οικονομία της Γαλλίας είναι πιθανό να έχει ανάπτυξη τουλάχιστον 0,8% το 2025, ξεπερνώντας τις κυβερνητικές προσδοκίες για ανάπτυξη 0,7%, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

“ Είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσομε την εκτίμηση της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, τη φετινή χρονιά. Έχουμε προβλέψει 0,7%, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 0,8%. Αυτά είναι καλά νέα”, δήλωσε ο Λεσκίρ στην τηλεόραση LCI.

“ Θα πρέπει να έχουμε ένα κακό τέταρτο τρίμηνο, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, ώστε να είμαστε κάτω από το 0,8%. Έτσι, μπορούμε να επιτύχουμε το 0,8%”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η οικονομία της Γαλλίας είχε ανάπτυξη 0,5% στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αρμόδιο γραφείο στατιστικής (INSEE) που παρουσιάστηκαν το Νοέμβριο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters