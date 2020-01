Γάλλος ΥΠΕΞ: Το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο εντός ενός ως δύο ετών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

"Αν συνεχίσουν να διαλύουν την συμφωνία της Βιέννης, τότε ναι, εντός μιας σχετικά σύντομης χρονικής περιόδου, μεταξύ ενός και δύο ετών, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε πυρηνικό όπλο", δήλωσε ο Λεντριάν στον ραδιοσταθμό RTL.

???? “Iran could have nuclear weapon within one to two years” @francediplo_EN@JY_LeDrianhttps://t.co/LwmRKl3fKJ