Γάμος στην Αίγυπτο κατέληξε σε τραγωδία: Ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Γάμος στην Αίγυπτο κατέληξε σε τραγωδία: Ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη – ΒΙΝΤΕΟ

07:39, 29/09/2025
Σε τραγωδία εξελίχτηκε γάμος στην Αίγυπτο όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη.

Καλεσμένοι του γάμου έχουν καταγράψει, μάλιστα, σε βίντεο τον πανικό που προκλήθηκε όταν ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, όπως ήταν το όνομα του γαμπρού, κατέρρευσε ενώ χόρευε στο γλέντι στην επαρχία Ασουάν την περασμένη Πέμπτη.

Στο βίντεο, ο Χακάμ φαίνεται να κρατάει το χέρι της νέας του συζύγου καθώς χορεύουν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς κουνώντας ραβδιά Σαΐντι για έναν παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό, λίγα λεπτά πριν να πέσει αναίσθητος.

Παρά τις προσπάθειες αρχικά των καλεσμένων και στη συνέχεια των διασωστών να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα, ο Χακάμ κατέληξε, με τους γιατρούς να καταλήγουν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Το τραγικό περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα αιγυπτιακά social media με εκατοντάδες ανθρώπους να εκφράζουν το σοκ τους.

 

 

