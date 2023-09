Η Gayle Hunnicutt, η ηθοποιός του «Dallas» και του «Sherlock Holmes», πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Η ηθοποιός φέρεται να απεβίωσε στις 31 Αυγούστου. Η αιτία θανάτου δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Η Gayle ήταν γνωστή για τον ρόλο της Vanessa Beaumont στο «Dallas» και της Irene Adler στις «Περιπέτειες του Sherlock Holmes».

Η γεννημένη στο Τέξας σταρ εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι τηλεοπτικοί της τίτλοι περιλαμβάνουν τις σειρές Fall of Eagles, The Golden Bowl και The Return of the Saint.

