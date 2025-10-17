Γάζα: 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται καθημερινά μετά την έναρξη της εκεχειρίας - Real.gr

Quantcast
18:15, 17/10/2025
Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ανά ημέρα κατά μέσο όρο στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

«Συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά πλησιάζουμε… Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

