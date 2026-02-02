Γάζα: Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα και από τις δύο πλευρές για τους κατοίκους - Real.gr

Το πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το Μάιο του 2024, άνοιξε και πάλι σήμερα για τους κατοίκους και προς τις δύο κατευθύνσεις υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, αφού είχε ανοίξει για πολύ λίγο χθες, Κυριακή, ανακοίνωσε ισραηλινός αξιωματούχος.

«Από τώρα και μετά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής επιτήρησης EUBAM, το πέρασμα της Ράφα είναι ανοικτό για τους κατοίκους, για τις εισόδους και τις εξόδους», δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πενήντα άτομα θα μπορέσουν να το διασχίσουν προς την κάθε πλευρά κατά τις πρώτες ημέρες της επαναλειτουργίας του, μετέδωσαν σήμερα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στο κράτος.

«Πενήντα πρόσωπα θα αναχωρήσουν από την Αίγυπτο για τη Γάζα και 50 πρόσωπα θα έρθουν από τη Γάζα», μετέδωσε το AlQahera News, ένας ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός που συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος μια ανώνυμη πηγή.

Μια πηγή στα σύνορα δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μερικές δεκάδες άνθρωποι είχαν φθάσει σήμερα από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων για να εισέλθουν στη Γάζα.

Ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Kan μετέδωσε ότι περίπου 150 άνθρωποι αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 50 ασθενείς, ενώ άλλοι περίπου 50 αναμένεται να εισέλθουν από την Αίγυπτο.

Το πέρασμα θα παραμένει ανοικτό περίπου έξι ώρες την ημέρα, σύμφωνα με τον Kan.

Το Ισραήλ κατέλαβε το μεθοριακό αυτό πέρασμα το Μάιο του 2024, σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα ήταν μια σημαντική απαίτηση κατά την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός για το οποίο μεσολάβησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το κλείσιμο του περάσματος αυτού από το Ισραήλ είχε αποκλείσει μια σημαντική οδό που χρησιμοποιούσαν τραυματίες και ασθενείς Παλαιστίνιοι για να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη έξω από τη Γάζα.

Παρά την επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα, το Ισραήλ εξακολουθεί να αρνείται να επιτρέψει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, η οποία παραμένει απαγορευμένη από την αρχή του πολέμου.