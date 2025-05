Γάζα: Απελευθερώθηκε από την Χαμάς ο Αμερικανοϊσραηλινός όμηρος Ίνταν Αλεξάντερ - Real.gr

Η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή επιστροφή στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Μια πηγή που πρόσκειται στην Χαμάς τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Αλεξάντερ παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Μια άλλη πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο 21χρονος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, περνώντας εκεί από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κισουφίμ.

Breaking | Al-Qassam Brigades hand over the American-Israeli captive Edan Alexander to the International Red Cross in northern Khan Younis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/y90bxvNcvc

— Quds News Network (@QudsNen) May 12, 2025