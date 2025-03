Γάζα: Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι διαδηλώνουν κατά της Χαμάς - «Φτάνει με τους πολέμους» - BINTEO - Real.gr

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν στη βόρεια Γάζα ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και φωνάζοντας συνθήματα όπως "Έξω η Χαμάς", όπως φαίνεται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια σπάνια επίδειξη εναντίωσης στην ένοπλη οργάνωση που επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 προκαλώντας τον πόλεμο που ακολούθησε.

Η βόρεια Γάζα είναι μια από τις πιο κατεστραμμένες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα. Τα περισσότερα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή έχουν μετατραπεί σε ερείπια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει μετακινηθεί πολλές φορές για να αποφύγει τη σύγκρουση.

“Έξω, έξω, έξω, Χαμάς φύγε”, φώναζαν οι διαδηλωτές όπως φαίνεται από μια ανάρτηση στο Χ, προφανώς από την περιοχή Μπέιτ Λαχίγια της Γάζας χθες Τρίτη.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται κόσμος να κάνει πορεία σε έναν σκονισμένο δρόμο ανάμεσα σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο σπίτια.

Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά χθες το βράδυ.

Το Reuters ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση από κτίρια, στύλους υπηρεσιών κοινής ωφελείας και σχεδιαγράμματα δρόμων, τα οποία ταιριάζουν με τις δορυφορικές εικόνες στην περιοχή.

Το Reuters δεν ήταν ωστόσο σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την ημερομηνία του βίντεο.

Ωστόσο, πολλά βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλώσεις στην περιοχή στις 25 Μαρτίου.

Σε άλλες αναρτήσεις ένα από τα πανό που κρατούσε το πλήθος έγραφε “Φτάνει με τους πολέμους!”, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν “Δεν θέλουμε τον πόλεμο!”.

BREAKING:

Thousands of young men have taken to the streets in northern Gaza to demand the expulsion of Hamas from Gaza and end to the war.

They also curse Al-Jazeera for not reporting the truth about their contempt for Hamas

Via @PeaceComCenter pic.twitter.com/jzoaZqNyVv

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 25, 2025