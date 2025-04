Γάζα: Ένα βίντεο δείχνει τα τελευταία λεπτά των διασωστών που σκοτώθηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε την Πέμπτη ότι διερευνά το «περιστατικό» και ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες του πυροβόλησαν «τρομοκράτες» και «ύποπτα οχήματα» που προχωρούσαν προς το μέρος τους με σβηστά φώτα, χωρίς να έχουν ενημερώσει τις ισραηλινές αρχές.

Ένα βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο ενός διασώστη που σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη ιατρικού προσωπικού και εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας, δείχνει τα ασθενοφόρα στα οποία επέβαιναν να είναι ευδιάκριτα με τα φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν, καθώς ξεσπούν έντονοι πυροβολισμοί, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Στις 23 Μαρτίου, 15 διασώστες και μέλη προσωπικού ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, στην νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο και τον ΟΗΕ.

Τα θύματα ήταν οκτώ μέλη της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, έξι μέλη της Πολιτικής Άμυνας (της Λωρίδας της Γάζας) και ένα μέλος της Unrwa, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Τα πτώματα τους εντοπίστηκαν μέρες αργότερα θαμμένα στην άμμο κοντά στη Ράφα.

Ωστόσο στο βίντεο διάρκειας έξι λεπτών και 42 δευτερολέπτων, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, φαίνονται ασθενοφόρα σε κίνηση έχοντας προβολείς και φώτα συναγερμού να αναβοσβήνουν.

Το βίντεο, που προφανώς γυρίστηκε μέσα από ένα κινούμενο όχημα, δείχνει ένα κόκκινο πυροσβεστικό όχημα και ασθενοφόρα να κινούνται στο σκοτάδι.

Στη συνέχεια, τα οχήματα σταματούν δίπλα σε ένα άλλο σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου και δύο άνδρες, ο ένας με στολή οδηγού ασθενοφόρου και ο άλλος να φορά γιλέκο πρώτων βοηθειών, να βγαίνουν έξω.

Την στιγμή εκείνη ακούγονται φωνές δύο ανδρών να μιλούν στα αραβικά: ο ένας λέει «ένα όχημα, ένα όχημα», «μακάρι να μην έχουν πάθει τίποτα». Ο άλλος λέει «μοιάζει με ατύχημα».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούγονται δυνατοί πυροβολισμοί και η οθόνη μαυρίζει.

Η Ερυθρά Ημισέληνος είπε ότι βρήκε το βίντεο στο τηλέφωνο του Ριφάτ Ραντουάν, ενός από τους διασώστες που σκοτώθηκαν.

‘Forgive me, mother. This is the path I chose—to help people.’

These were the last words of Rifaat Radwan, who filmed his own murder in Rafah. He was part of a Red Crescent convoy aiding wounded civilians. The convoy—clearly marked, unarmed, with flashing lights—was attacked on… pic.twitter.com/OoINdMzvs1

— WikiLeaks (@wikileaks) April 5, 2025