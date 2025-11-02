Γάζα: Ένας νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή  - Real.gr

Ένας Παλαιστίνιος νεκρός από μία σημερινή αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές, καθώς Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούνται εκατέρωθεν για τις ημερήσιες παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας για την κατάπαυση του πυρός μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανακοίνωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε από την αεροπορική επιδρομή κοντά σε μία αγορά λαχανικών στο προάστιο Σετζάια στην πόλη της Γάζας.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters