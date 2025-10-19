Ισραηλίνα ΜΜΕ: Επίθεση δέχθηκαν τα στρατεύματα του Ισραήλ στη Ράφα - Με αεροπορικά πλήγματα απάντησαν οι IDF - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, η Χαμάς ξεκίνησε επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να ανταλλάσσει κατηγορίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας που συνήφθη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε σήμερα ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή τη Χαμάς σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση.

Το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan ανέφερε ότι η πολεμική αεροπορία επιτίθεται στη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αεροπορικές επιδρομές.

Ο ιστότοπος The Times of Israel ανέφερε ότι, όπως ενημερώθηκε, τρομοκρατικά στοιχεία στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση στις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα στο νότιο τμήμα του θύλακα, ωθώντας τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «ορισμένοι τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στην περιοχή της Ράφα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Ο στρατός αργότερα ανακοίνωσε ότι έπληξε άλλη ομάδα “τρομοκρατών” που προσέγγιζαν στρατιώτες στην Χαν Γιούνις την ίδια ημέρα. Ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί για να απομακρύνει άμεσες απειλές, πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας εδώ και μέρες, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι η μεθοριακή διάβαση ανάμεσα στη Ράφα και την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».