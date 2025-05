Γάζα: Ευρείας κλίμακας ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις - Δεκάδες νεκροί από βομβαρδισμούς - Real.gr

Η κυβέρνηση του Ισραήλ διεμήνυσε χθες Κυριακή πως ο στρατός θα διεξαγάγει «ευρείας κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», όπου τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε νέους βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έπειτα από 130 θανάτους τη νύχτα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει από το Σάββατο την επίθεσή του στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, με σκοπό, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς και να καταστραφούν ο στρατιωτικός και ο κυβερνητικός μηχανισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007.

Η κλιμάκωση επικρίνεται σε διεθνές επίπεδο.

Από τη 2η Μαρτίου το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ζωτικής σημασίας για τους κάπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο «βασικής ποσότητας τροφής για τον πληθυσμό, προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας». Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός «θα δράσει για να εμποδίσει τη Χαμάς να αρπάξει αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια», συμπλήρωσε.

Η διπλωματία της Γαλλίας τόνισε πως η επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να γίνει κατά τρόπο «άμεσο, μαζικό κι ανεμπόδιστο». Πρέπει «να βάλει τέλος στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και να αποτρέψει οριστικά τον λιμό», ανέφερε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μέσω X.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφτηκε καθώς διεξάγονται στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, έμμεσες διαπραγματεύσεις για νέα κατάπαυση του πυρός.

Ο κ. Νετανιάχου είπε χθες πως δεν θα απέκλειε συμφωνία που θα σηματοδοτούσε το τέλος των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά αυτή –τόνισε– θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον «εξορισμό» της Χαμάς και τον «αφοπλισμό» της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για απαιτήσεις που έχει απορρίψει το παλαιστινιακό κίνημα.

Στην αρχή αυτού του μήνα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο που προβλέπει «την κατάκτηση» του παραθαλάσσιου θυλάκου και τον μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού του, μοιάζοντας να αποκλείει περαιτέρω διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

