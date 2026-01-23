Γάζα: H Unicef ανακοινώνει την πρώτη παράδοση μολυβιών και μαρκαδόρων για τα παιδιά σε διάστημα δύο ετών - Real.gr

Οι παραδόσεις αυτές πραγματοποιούνται την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στην είσοδο προϊόντων στο παλαιστινιακό έδαφος λόγω, όπως δηλώνουν, ανησυχιών για την ασφάλεια.

H Unicef ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εισήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους και άλλα σύνεργα για σχέδιο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη παράδοση ψυχαγωγικού υλικού για παιδιά σε περισσότερα από δύο χρόνια στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

“Από τις 15 Ιανουαρίου, 5.168 σετ ψυχαγωγικής δραστηριότητας που επιτράπηκε να εισαχθούν, προορίζονται για περισσότερα από 375.000 παιδιά, εκ των οποίων 1.000 είναι με αναπηρία”, διευκρινίζει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία σε ανακοίνωση.

Οι παραδόσεις αυτές πραγματοποιούνται την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στην είσοδο προϊόντων στο παλαιστινιακό έδαφος λόγω, όπως δηλώνουν, ανησυχιών για την ασφάλεια.

Από την αρχή του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν παρουσία στη Γάζα καταγγέλλουν συχνά τα μεγάλα εμπόδια στη μεταφορά των απαραίτητων αγαθών για τις επιχειρήσεις αρωγής τους, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που προορίζεται για δραστηριότητες για τα παιδιά.

Όταν ρωτήθηκε, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές δραστηριότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη (COGAT) δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να προβεί αμέσως σε κάποιο σχόλιο.

Η ανακοίνωση της Unicef γίνεται καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα μέσα Ιανουαρίου την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τον Οκτώβριο.

Η φάση αυτή προβλέπει κυρίως τη συνέχιση της βελτίωσης του ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπως η σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών, αλλά χωρίς διευκρίνιση για το εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια.

Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Νταβός της Ελβετίας του αμερικανικού σχεδίου για μια “Νέα Γάζα”, το οποίο θα μπορούσε να μετατρέψει τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα σε ένα πολυτελές συγκρότημα ουρανοξυστών δίπλα στη θάλασσα, το θέμα της εκπαίδευσης δεν αναφέρθηκε στις “προτεραιότητες των 100 προσεχών ημερών”.

Σε επίσκεψη στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχος της Unicef, ο Τεντ Σαϊμπάν, ζήτησε να δοθεί γρήγορα άδεια να εισαχθεί το σύνολο του υλικού που προορίζεται για τις εκπαιδευτικές και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά νηπιακής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών.

Επί του παρόντος, αξιωματούχοι του ανθρωπιστικού τομέα έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν λάβει άδεια από το Ισραήλ για την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη Λωρίδα της Γάζας είπαν ότι είδαν σχολικά είδη να πωλούνται στην ιδιωτική αγορά, πανάκριβα.