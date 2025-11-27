Γάζα: Η Χαμάς ζητεί να αφεθούν να φύγουν μαχητές της αποκλεισμένοι σε υπόγειες σήραγγες - Real.gr

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε χθες Τετάρτη τις μεσολαβήτριες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να επιτρέψει σε δεκάδες παλαιστίνιους μαχητές να βγουν από υπόγειες σήραγγες όπου έχουν αποκλειστεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε αφού ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε την περασμένη εβδομάδα πάνω από είκοσι μέλη της Χαμάς «που αποπειρώνταν να διαφύγουν από υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» και συνέλαβε άλλα οκτώ.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως θεωρεί το Ισραήλ «πλήρως υπεύθυνο για τη ζωή των μαχητών μας» και πρόσθεσε πως «καλούμε τους μεσολαβητές να ενεργήσουν αμέσως», να «ασκήσουν πίεση και να εξασφαλίσουν πως οι γιοι μας θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Είναι η πρώτη φορά που το παλαιστινιακό κίνημα αναγνωρίζει δημόσια πως κάποιοι από τους μαχητές του έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες.

Μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ αναφέρονται εδώ και εβδομάδες σε 100 ως 200 μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που έχουν αποκλειστεί στο δίκτυο υπόγειων σηράγγων κάτω από την πόλη Ράφα, σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ και τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός όφειλε να αποσυρθεί από το παραθαλάσσιο τμήμα του θυλάκου, πέραν της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» οροθεσίας.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στο Μαϊάμι, σε «200 μαχητές που έχουν αποκλειστεί στη Ράφα», στα σύνορα του θυλάκου με την Αίγυπτο, κρίνοντας πως η παράδοσή τους κι ευρύτερα η τύχη τους θα μπορούσε να αποτελέσει «δοκιμασία» για την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας.

Οι αρχές του Ισραήλ δεν μοιάζουν πάντως διατεθειμένες να συμφωνήσουν σε συμβιβασμό για να μπορέσουν να βγουν με ασφάλεια από τις υπόγειες σήραγγες.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωνε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των 200 τρομοκρατών της Χαμάς» και παραμένει προσηλωμένος στο εγχείρημα να «καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί η Λωρίδα της Γάζας».

Στη χθεσινή ανακοίνωση της η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της κατάπαυσης του πυρός επιδιδόμενο σε «έρευνα, εξόντωση και σύλληψη μαχητών της αντίστασης πολιορκημένων στις υπόγειες σήραγγες στη Ράφα».